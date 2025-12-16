オリックス・山口廉王投手が大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、５０万円増の年俸５５０万円でサインした（金額は推定）。仙台育英から２４年のドラフト３位で入団し、１０月５日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初登板初先発。１回無失点でデビューし、オフに参戦したウィンターリーグ（台湾）でも４試合で計１１回を１失点だった。初めての契約更改を終え「いい評価もしていただき、僕の課題についても話していただきました