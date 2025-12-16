来月下旬に中国へ返還されることが発表された上野のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。お別れを前に、1分程度の制限を設けた観覧が始まりました。東京・台東区の上野動物園のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。来月下旬の中国返還前にひと目みようと朝から多くの人が訪れ、開園前にはおよそ1600人が行列をつくりました。来園者「すごく寂しいですね。シャンシャンのときから上野動物園に来ていたので」「楽しませてくれ