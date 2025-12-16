午後も北陸から北の地域は雨や雪が降り、風が強く吹く所がある見込みです。西日本や東日本の太平洋側は広く晴れて、空気が乾燥しそうです。午後も北陸や北日本で雨や雪の降る所があり、雷を伴って降り方が強まる所もある見込みです。北日本は風が強く、ふぶく所もあるでしょう。日曜日からの大雪で積雪が多くなった北海道では、なだれにも注意が必要です。日中はこの時季らしい寒さの所が多くなりますが、晴れ間が広がる西日本や東