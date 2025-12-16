大分県中津市で15日パトカーが追跡していた不審な車が別の車に衝突する事故がありました。 中津市の事故現場 警察によりますと15日午後6時半ごろ、中津市是則の国道213号で中津警察署のパトカーが不審な走行をする普通乗用車を発見しました。 警察が職務質問をしようとパトカーで緊急走行したところ車が逃走したため追跡を始めました。 中津市の事故現場 不審な車は信号を無