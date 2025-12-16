大分県大分市の幼稚園で、16日一足早くクリスマス会が開かれ子供たちにプレゼントが届けられました。 サンタクロースがやってきたのは大分市の千代町幼稚園です。 16日は2歳から5歳までの園児およそ110人が参加し、毎年恒例のクリスマス会が行われました。 会では、園児たちがサンタクロースに好きな食べものなどを質問したりしたあと、サンタクロースから絵本やクリスマスカードが入ったプレゼントが