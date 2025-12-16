東京・港区赤坂の個室サウナ店で30代の男女2人が死亡した火事で、サウナ室の出入り口のドアノブが外れていたことがわかりました。【写真を見る】東京・赤坂の個室サウナ店で男女2人死亡火災 サウナ室の扉の木製ドアノブが外れた状態 扉を開けられなかった可能性も 警視庁この火事はきのう午後0時半ごろ、港区赤坂にある個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内に倒れていた30代の男女2人が死亡したものです。これま