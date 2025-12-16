富士山の山頂から太陽が昇る「ダイヤモンド富士」。山梨県富士川町高下でこの時期に見られる絶景です。きょうは雲が多かったものの、午前7時20分ごろ、山頂から日が昇ると、辺りは黄金色に包まれました。こちらのダイヤモンド富士は1月上旬まで見ることができます。