中国の国連大使は15日、安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言について改めて撤回を求めました。日本側は反論し、非難の応酬となりました。中国の傅国連大使は、15日に開かれた国際平和などについて協議する安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理の発言について「アジアや世界の平和に深刻なリスクをもたらす」などと主張しました。また、「日本が台湾問題に軍事介入する可能性を示唆した」など