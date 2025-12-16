香川県のバス会社「琴平バス」はきのう、北陸と四国各地を結ぶ夜行の高速路線バスの運行を来年2月から始めると発表しました。琴平バスによりますと「コトバスエクスプレス北陸便」は富山、金沢、福井から徳島、高松を結ぶ夜行便で、午前6時ごろに到着する徳島の鳴門バスターミナルで乗り換えることで高知、松山にも向かうことができるものです。運行開始は来年2月19日で、ダイヤは北陸からの便は富山駅北口を午後8時15分に出