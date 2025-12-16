前の話を読む。ある夜、誰かの家のポストにある人物が何かを投函していた。翌朝、家人がポストを確認し投函されたものを確認すると、驚いていた。そしてサトコの元にある来客が来て…。■社長を知るこの女性はなんと…■妻にはつらすぎる事実■できることをやるしかない■そのころ横田は…サトコに面会した女性…彼女は沢村元部長の妻でした。彼女が差しだしたのは、横田と元部長である夫が関係を持った証拠…。妻にはつらい事実で