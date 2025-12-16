日本IBMの山口明夫社長経済同友会は16日、サントリーホールディングス元会長の新浪剛史氏（66）の辞任により空席となっている代表幹事に、副代表幹事で日本IBMの山口明夫社長（61）を充てる方針を内定した。来年1月1日に就任する。経済財政、産業など幅広い政策に関する発信力の強化を急ぐ。AIや量子コンピューターといった先端技術に精通し、日本でも事業展開を主導してきた山口氏の実績を評価した。山口氏は政府の財政制度等