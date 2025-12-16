政府、与党は16日、燃費性能に応じて自動車重量税を優遇する「エコカー減税」に関し、条件を厳しくした上で2年間延長する方針を固めた。電気自動車（EV）の重量に応じて課税する新税は2028年の導入を目指し、議論を継続する。自動車関連分野での26年度税制改正の全容が固まった。週内にまとめる26年度大綱に盛り込む。現行のエコカー減税は、26年4月末で期限を迎える。見直しにより、燃費が優れた自動車の普及をさらに後押しす