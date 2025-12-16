起業やスタートアップに関心を持つ人の第一歩を応援しようと新潟市がイベントを開きました。先輩起業家や経営者によるトークセッションやワークショップ、個別相談会などを通じて、参加者は思い描くビジネスモデルの実現に向けて意欲を高めていました。