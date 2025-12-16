12月13日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2第13節が行われ、山形ワイヴァンズの村上慎也がB2では史上初のリーグ通算500試合出場を達成した。 福岡県出身で現在34歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。2013－14シーズンに浜松東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）でキャリアを始めると、翌年から2022－23シーズンまで福島ファイヤ&#12540