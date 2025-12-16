きょうは午後も穏やかに晴れる所が多いでしょう。 【写真を見る】あす(水)午後は広く雨や雪 きょうの予想最高気温は名古屋･豊橋･岐阜で12℃ 週末にかけて気温は高くなる見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/16 昼） 朝は雲が広がっていましたが、正午前の名古屋市内はよく晴れています。気温は10.6℃、湿度は58％です。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。風は穏やかで日差しの暖かさを感じられそうです。岐阜県は山間部