日本スポーツ振興センターは2025年12月15日(月)、第1595回 toto くじ結果を発表した。くじ結果、当せん金額、次回への繰越金は以下の通り。なお、払戻開始日は2025年12月17日(水)、払戻期限は2026年12月16日(水)となっている。 第1595回 toto くじ結果 注意：くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」。試合結果は90分間の結果を表す。