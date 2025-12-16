今回のお仕事ハックは「推しのアイドルの活動終了がつらい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。推しのアイドルの活動終了がつらい学生時代からずっと推していたアイドルが先日、活動終了を発表しました。私は推しのために一生懸命働いてお金を貯めていたのに、そんな推しがいなくなってしまったら何のために働けばいいのか分からないです。何をモチベに社会人をやっていけばいいのでしょうか。（医療／30代）