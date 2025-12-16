今月８日、山形県上山市で住宅１棟が全焼した火災で、焼け跡から発見された遺体が、この家に住む９０歳の男性であったことがわかりました。 【画像】火災現場 この火災は今月８日午前６時ごろに起きたもので、木造一部２階建ての住宅１棟が全焼しました。 焼け跡から身元不明の１人の遺体が見つかり、警察が身元の特定を進めていました。 警察によりますと、この遺体はこの家の住人で連絡が取れなくなっていた長沢喜造さん（９