「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）2位REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位REGZA65E350M（TVS REGZA）4位REGZA65Z570L（TVS REGZA）5位BRAVIA 7K-55XR70（ソニー）6位REGZA43M550L（TVS REGZA）7位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）8位BRAVIAKJ-65X75WL（ソニー）8位VI