ラ・リーガのレアル・マドリードが、トッテナム・ホットスパーに所属するオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンに関心を寄せているようだ。15日、イギリスメディア『TEAMTALK』が『イー・ノティシアス』の報道を引用して伝えている。ここまで17試合を消化したリーグ戦で12勝3分2敗を記録し、勝ち点「39」の2位につけるレアル・マドリード。首位を走る宿敵バルセロナを勝ち点差「4」で追う同クラブだが、現在は守備陣を中