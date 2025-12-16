エム・トゥ・エムは12月12日に、同社の主力商品である「薬膳カレールー」の累計販売数が、30万食を突破したことを発表した。●「食事で免疫力を高めよう」のコンセプトで企画・開発同社は、現代人の多くが抱える「疲労」「ストレス」「冷え」といった慢性的な不調に対して、家庭で日常的に取り入れられる「セルフケア・フード」として薬膳カレールーは企画され、2020年に発売されている。「食事で免疫力を高めよう」をコンセ