16日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円78銭前後と、前日午後5時時点に比べ48銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円95銭前後と15銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース