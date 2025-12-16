16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の4万9550円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9523.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7442枚となっている。 TOPIX先物期近は3389ポイントと前日比49ポイント安、現物終値比2.88ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49550-69