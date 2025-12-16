暗い道でも安心して通れるよう、三次市の高校生が防犯グッズのカプセルトイを考案しました。三次市の商業施設でお披露目されたのは、県立日彰館高校の2年生が考案した「みんなを守るガチャガチャ」です。暗くなる下校時に少しでも安心を感じてもらえるよう、反射ステッカーやホイッスルなど、4種類の防犯グッズをカプセルトイにして、無料で配布します。■考案した生徒「手軽につけてもらって事故や犯罪が少しでも減ればいい