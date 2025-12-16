上司との楽しい飲み会のつもりが、まさか３時間を超える説教タイムに変わるとは…。【漫画】本編を読む働く毎日のなかで起こるちょっとした理不尽や、笑うしかない瞬間を淡い哀愁とユーモアで描き続けているのが青木ぼんろさん（@aobonro）だ。Twitterでは「ある、こういうことある…！」と共感が相次ぎ、サラリーマンの心に沁みる作品として支持を集めている。ウォーカープラスでは青木さんの実体験をもとにした連載「恐らく誰の