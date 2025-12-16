札幌管区気象台はさきほど会見を開き、１２月８日の地震を受けて出していた「後発地震注意情報」に伴う呼びかけを、１６日午前０時に終えたと発表しました。（気象台丹藤英司地震津波対策調査官）「１２月８日の地震と同程度の地震が発生する可能性は、地震発生当初に比べて低くなりました」気象台は８日夜の地震の際に発表した「１週間はより大きな地震が発生する可能性が高まっている」ことを意味する「北海道・三陸沖後発地震