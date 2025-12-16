ミス・フィンランドの女性のつり目ポーズが波紋を広げている問題で、中国メディアの環球網は16日、日本や韓国といった東アジアの国々からも不満の声が噴出していると報じた。報道によると、ミス・フィンランドのサラ・ザフチェさんが先日、SNS上で「中国人との食事」とつづり、両目を指でつり上げる画像を投稿して批判が殺到した。本人は「頭痛のせいでこめかみを揉んだ」などと釈明し、その後、改めて謝罪したものの、事態を重く