この記事をまとめると ■ガソリンスタンド外周の溝は消防法で義務付けられた設備だ ■漏れた燃料や洗浄水などを敷地外に流出させない役割を担う ■油水分離槽と連動環することで境汚染や火災リスクを防いでいる 見過ごされがちな安全対策 気づいている人は気づいているだろうが、ガソリンスタンドの周囲にはお城のような「お濠」がある。もちろん、本当のお濠ほど深くて広いものではないが、ガソリンスタンドの敷地の外周には、