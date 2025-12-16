セガグループで玩具などを手がけるセガ フェイブ（東京都品川区）は、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」から、アニメ「呪術廻戦」登場キャラクターの「呪術廻戦ふわぷちデフォルメフィギュア」2体を、2026年2月25日23時59分まで、「S-FIRE」公式サイトなどで予約受付を行う。発送は8月ごろの予定。表情とポーズが変えられるギミック搭載イラストレーター・三月八日氏とセガの共同デザインブランド「ふわぷち」から、同