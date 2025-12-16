お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。日本武道館で行われたAKB48の20周年ライブについて語った。2日目を裏配信、最終日を会場で見たというクロちゃん。「感動したのは、2日目に現役じゃなくてOGが（2021年9月発売のシングル）“根も葉もRumor”をやった。めちゃくちゃ難しい曲で、めちゃくちゃ練習してやった」と説明し、「普通そういう公演ってOGは