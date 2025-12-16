大阪・道頓堀のビルで起きた消防隊員2人が死亡した火災で、 ビルの屋外看板に法律で定められた防火性能を持つ材料が使われておらず、火が急速に燃え広がったことがわかりました。ことし8月、大阪・ミナミの道頓堀川沿いにあるビル2棟が焼けた火災では、消火活動にあたっていた消防隊員2人が死亡しました。大阪市消防局は、専門家らとともに火災の検証を行っていますが、ビルに設置された屋外看板に法律で義務付けられた防火性能を