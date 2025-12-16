中国への返還が決まった東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ。発表から一夜明けた16日、2頭を一目見ようと園には多くの人が訪れました。来年1月下旬に中国へ返還されることが決まった上野動物園の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。返還発表から一夜明け、午前中には最大180分待ちとなるなど多くの来園者が訪れ、別れを惜しんでいました。大阪からの来園者（パンダファン歴7年）「自分たちの子ども