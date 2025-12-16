プロ野球・阪神が16日、オフィシャルファンサービスメンバー「TigersGirls」の2026シーズンに活動するメンバーが決定したことを発表しました。今回、新たにMaikaさん、Momokaさん、Saoriさん、 Riokoさん、Airiさん、Nikoさん、Asukaさんという7人のメンバーが加入。球団初のリーグ連覇を目指すチームをパフォーマンスで熱く盛り上げます。TigersGirlsは、試合開催日のグラウンドや場外ステージにてパフォーマンスを実施。阪神とフ