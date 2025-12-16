V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が15日（月）、所属する2選手が個人スポンサーの募集を開始したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 個人スポンサーの募集を開始したのは、アウトサイドヒッター兼オポジットの辻桃奈と谷口沙弥の2選手。両選手とも、今シーズンよりアルテミスに入団。辻に関しては東海大学札幌校舎4年生で、特別指定選手として加入している。