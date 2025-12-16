2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表（小穴桃里選手・青木豪選手）は日本時間16日、予選リーグ4試合目となるドイツ戦で快勝を収めました。世界チームランキング29位のドイツとの戦いに臨んだ日本（同3位）。ここまでの戦いでは複数得点がなかなかあげられていないことも課題としていましたが、この日は第1エンドから2点を先取します。その後も第3エンドでは3点、第5