テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の映像を使用した、第2期第1クールオープニングテーマの幾田りら「百花繚乱」の英語Ver.「In Bloom」のフル尺アニメMVが、16日午後10時よりTOHO animation YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。『薬屋のひとりごと』第3期＆劇場版制作劇場版は原作者による完全新作ストーリー本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難