将棋の棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメント・挑戦者決定二番勝負第1局が12月16日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で行われ、前期挑戦者の増田康宏八段（28）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。変則二番勝負を制し、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦権をつかむのはどちらか。【中継】増田八段VS斎藤六段 注目の一戦（生中継中）来年2月に開幕予定の棋王戦五番勝負進出をかけた挑戦者決