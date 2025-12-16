歳末の繁忙期を前に、金沢市の近江町市場では16日、消防署員らによる防火パトロールが行われました。金沢市消防局では15日から大みそかまでを歳末特別火災予防警戒の期間として、毎年この時期、買い物客が増える金沢市の近江町市場でも、防火パトロールを行っています。この日は消防署員らが、消火設備が適切に維持、管理されているかや、コンロ付近に燃えやすいものがないかなどを確認し、従業員らに防火を呼び掛けま