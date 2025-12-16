正月の縁起物として関西地方の雑煮に使われる「祝（いわい）だいこん」の収穫が岐阜市内で始まりました。 【写真を見る】正月の縁起物 小ぶりな「祝だいこん」出荷始まる 関西地方では｢角が立たないように｣と輪切りにして雑煮に 岐阜市 祝だいこんは、長さ約20センチ直径約3センチと小ぶりなのが特徴で、関西では「角が立たないように」と縁起を担ぎ、輪切りにして雑煮に入れる風習があります。 岐阜市内の畑では、正月を前に祝