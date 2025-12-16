教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件で、グループのうち北海道の中学校教諭の初公判が開かれました。 【写真を見る】北海道の中学校教諭･柘野啓輔被告（41）初公判で起訴内容認める 少女2人の着替えを盗撮するなどの罪 教員による盗撮画像共有事件 起訴状などによりますと、北海道の中学校教諭･柘野啓輔被告41歳はことし、中学校で12歳と13歳の少女2人の着替えの様子をペン型カメラで盗撮したほか、校内