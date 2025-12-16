2026年に発売されるスマートフォンは、RAM（メモリ）価格の高騰により、本体価格が上昇する一方、RAM容量が減る可能性があると報じられています。 ↑価格はアップ、スペックはダウン。 この情報は、著名リーカーのLanzuk氏が韓国のブログサービス・Naverに投稿したものです。それによると、スマホ業界は2026年第1四半期から、値上げとスペック引き下げを同時に迫られる見通しだといいます。 具体的には、ハイエンド向けの