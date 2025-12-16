1.穏やかで適応力がある 穏やかな猫は相手の行動をよく観察し、攻撃的な仕草を見せることが少ないため、相手からも「安心できる相手」と認識されやすい特徴があります。猫同士の関係でも同じで、柔らかな雰囲気を持つ猫は、他の猫から敵意を向けられにくいです。 社交性が高い猫種として、以下が挙げられます。 アメリカンショートヘア ラグドール メインクーン と言われていて、穏やかな性