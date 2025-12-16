俳優の山田裕貴（35歳）が、12月15日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）に出演。中島健人に「セクシーだった」と言われたと聞き、「ケンティー、マジやめて。何やってくれてんだよ、ケンティー。もう、営業妨害っすよ、本当に」と語った。先週「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」にゲストで出演した中島健人が、リスナーからの「今年1番セクシーに感じたものを教