岐阜県神戸町で16日、住宅1棟が全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、16日午前7時20分ごろ、神戸町八条の住宅が燃え炎と煙が出ていると、近所の住民から119番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で住宅1棟が全焼し、ケガ人はいませんでした。現場は採石場に隣接し田畑に囲まれた場所で、住人とは連絡が取れておらず、空き家の可能性もあるという