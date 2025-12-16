YB-LAB.が展開する温圧インナー「ふわりぃスリム(R)」シリーズの「腹巻きパンツ」が、Amazon「レディースルームウェアボトムス」カテゴリにてベストセラー1位を獲得。独自の蓄熱機能や、カイロポケット付きの利便性が支持され、多くのユーザーに選ばれているアイテムです。 YB-LAB.「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」 カラー：全5色(チャコール/ブラック/サックス/グレイッシュラベンダー/コーラルピンク)サイズ