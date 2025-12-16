高知県大川村の山中で、伐採した木材の運搬作業をしていた男性が死亡する事故がありました。警察によりますと12月15日午後3時ごろ、大川村の山中で伐採した木材をケーブルを使って運搬する作業をしていた大川村の団体職員・近藤武志さん（63歳）が意識不明の状態で発見されました。無線でやりとりをしていた別の作業員が、近藤さんと連絡が取れなくなったことから様子を見に行ったところ、近藤さんが倒れていたものです。近