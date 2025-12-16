クリスマスを前に、高知県南国市の観光農園では、メロンでつくられた巨大なクリスマスツリーがお目見えしました。たくさんのメロンを積み上げてつくられたメロンツリー。南国市の西島園芸団地では毎年この時期、たくさんのメロンを積み上げたクリスマスツリーを飾っています。12月15日は「認定こども園あとむ」の年長・メロン組の子どもたち13人がスタッフと一緒に飾り付けを行い、子どもたちは落とさないように