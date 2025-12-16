クエスト、エヌ・ケイ、セプトの3社は、クエストグループ従業員を対象とした「ISシンポジウム」を開催。創立60周年を記念し、東京都内のイベントホールにて実施されました。 クエストグループ「ISシンポジウム」 開催場所：東京都内のイベントホール主催：株式会社クエスト、株式会社エヌ・ケイ、株式会社セプト クエストグループにおける最大級の全社イベントとして、2012年より開催されている「ISシンポジ