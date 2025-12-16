ソフトバンクの野村勇内野手がみずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉を行い、球団の提示額を保留した。５年ぶり日本一に輝いたチームは、柳町、谷川原、大津に続いて４人目の保留となった。今季の年俸２１００万円の野村はキャリアハイの１２６試合出場で打率２割７分１厘、１２本塁打、４０打点の成績だった。「すぐに決められることではないので、もう少し考えたく、保留させてもらいました」とコメントした。