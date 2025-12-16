中島大祥堂から、オンラインショップ限定となる新作スイーツ「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」が登場。2025年12月12日(金)より、1日10箱の数量限定で販売されています。 中島大祥堂「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」 発売日：2025年12月12日(金)価格：3,240円(税込)内容量：3個入り販売場所：中島大祥堂オンラインショップ販売数量：1日10箱限定 丹波の実り豊かな素材にこだわる中島大祥堂から、特別感あふれ